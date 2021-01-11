Полиция уточнила число пострадавших в ДТП с военными

После столкновения самосвала с колонной военных автобусов в Московской области пострадали 15 человек, сообщила подмосковная полиция.

Также в полиции подтвердили, что в результате аварии погибли четыре человека, передает ТАСС.

Между тем источник агентства в экстренных службах сообщил, что в автобусах перевозили солдат-срочников. «В автобусах были в основном призывники. Также там было небольшое число их командиров, служащих по контракту. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы», – пояснил он.

В Минобороны сообщали, что все четверо погибших – военнослужащие. В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. По данным СМИ, столкнулись четыре автобуса и грузовик. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, позже появились сведения о 20 раненых и четырех погибших.