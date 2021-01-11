Пашинян назвал новые договоренности в Москве гарантиями в Карабахе

Реализация договоренностей, которые были достигнуты 11 января на встрече в Москве, может привести к еще большим гарантиям безопасности в Нагорном Карабахе, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив готовность армянской стороны работать по этому направлению.

«Не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности. Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению», – сказал Пашинян после трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА «Новости».

Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.