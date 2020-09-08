Шнуров написал стихи о приговоре Ефремову

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров посвятил стихотворение актеру Михаилу Ефремову, которого суд приговорил к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП.

Свои стихи Шнуров опубликовал в Instagram, сопроводив их совместным фото с Ефремовым:

Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

«Артистом» там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда...

Но я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все, финал.

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал

И гражданина и поэта.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда.

Суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также лишил Ефремова водительских прав на три года после освобождения. Старший сын погибшего просил суд о 7,3 млн.

На ваш взгляд Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив? Да

Нет, слишком жестокий

Нет, слишком мягкий

Затрудняюсь ответить



При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии. Защита намерена обжаловать приговор.

На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.