В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

Взгляд
7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...
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Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
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Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
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    В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

    7 сентября 2020, 23:24

    Текст: Антон Антонов

    В Москве за сутки умерли 16 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

    У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве скончался 4921 вирус-положительный пациент. Общее число выявленных случаев COVID-19 в городе превысило 267 тысяч, 222,3 тыс. человек выздоровели, передает ТАСС.

    Днам ранее в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

    Напомним, российская столица вошла в тройку наиболее эффективных городов в период распространения коронавируса.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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