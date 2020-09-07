Москва вошла в тройку наиболее эффективных городов во время пандемии

Наиболее эффективными городами мира по реализации экономической политики во время пандемии коронавируса стали Сеул, Шанхай и Москва, говорится в исследовании Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

«Эксперты Высшей школы экономики проанализировали ситуацию на рынке труда, восстановление экономической активности после карантинных ограничений и степень готовности цифровой инфраструктуры 15 крупнейших мировых мегаполисов Европы, Азии и Северной Америки. Наиболее эффективно с кризисом справились Сеул и Шанхай, российская столица стала третьей. Кроме того, в пятерку вошли Сингапур и Стокгольм», – говорится в сообщении на сайте вуза.

«В итоговом рейтинге эффективности экономической политики Москва заняла третье место (64 балла), уступив только Сеулу (75 баллов) и Шанхаю (68 баллов). Санкт-Петербург занял седьмое место (55 баллов). Худшие показатели среди всех проанализированных мегаполисов у Лондона (39 баллов), Берлина (38 баллов) и Монреаля (27 баллов)», – отмечается в сообщении.

При этом, аналитики отмечают, что уровень заболеваемости коронавирусом в азиатских мегаполисах был гораздо ниже, чем в Москве, а пик эпидемии был пройден на один-два месяца раньше.

Рейтинг составляется по трем основным составляющим: ситуация на рынке труда (вес в общем рейтинге 40%), восстановление экономической активности после карантинных ограничений (30%) и степень готовности цифровой инфраструктуры города (30%).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что экономика Москвы должна восстановиться в ближайшие полгода и начать расти.

Напомним, Москва затратила на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией порядка 300 млрд рублей. В июне сообщалось, что около 80% предприятий, организаций и учреждений Москвы вернулись к штатной работе.