Власти Москвы раскрыли объем трат на борьбу с коронавирусом

Около 300 млрд рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Говоря о потерях, мы на сегодняшний день видим выпадающие доходы до полутриллиона только в этом году и плюсом около 300 млрд рублей дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом», – передает РИА «Новости» его слова.

Ефимов отметил, что на данный момент по большинству показателей «мы вернулись на уровень прошлого года», это касается в первую очередь потребительского спроса, передает ТАСС.

Он также добавил, что для поддержки бизнеса были специально созданы и приняты антикризисные меры. В Москве это было «скорее продолжение тех мер, которые принимало правительство России». Те решения, которые были приняты, позволили поддержать ликвидность компаний, сказал Ефимов.

«Я не стал бы говорить, что какие-то меры поддержки были ошибочными. Мы старались по максимуму использовать наш потенциал, помочь предприятиям. Безусловно, ключевая задача, которую мы перед собой видим - это насыщение рынка деньгами», – заключил Ефимов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания.

Накануне, 2 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4952. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 43.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.