В России подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса в 83 регионах», при этом 24% из них не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 690, Санкт-Петербурге – 191, Московской области – 163.

Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 766 человек.

Всего в стране выявлено 1 млн 9 тыс. 995 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 528 летальных исходов, выздоровели 826 тыс. 935 человек.

Накануне, 2 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4952. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 43.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.