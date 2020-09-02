В России подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4952 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 4952 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 625, Санкт-Петербурге – 189, Московской области – 158.

Всего в стране выявлено 1 005 000 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 821 169 человек, из них 5464 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 115 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 17 414 человек.

Накануне, 1 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4729. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 223.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.