В России подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 641, Санкт-Петербурге – 185, Московской области – 156.

Всего в стране выявлено 1 000 048 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 845 705 человек, из них 6318 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 123 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 17 299 человек.

Накануне, 31 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4993. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 264.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.