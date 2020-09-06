Прокурор на Украине умер от осложнений из-за COVID-19 Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса в России 6 сентября 2020, 09:14 Текст: Алексей Дегтярев

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 209 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «В Российской Федерации проведено более 38,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 209 тыс. 155 человек», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. За последние сутки в стране провели 333 тыс. тестов на коронавирус, добавили в пресс-службе. В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса в конце 2020 года или в начале 2021 года.

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