Шойгу назвал место для строительства города передовой науки

Министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что мечтает построить в Сибири красивый и удобный город инноваций.

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное – Минусинская котловина», – сказал Шойгу РИА «Новости».

Он отметил, что для этого необходимо собрать лучших ученых, производителей и предпринимателей, которые «будут двигать большую науку».

По словам министра, именно Сибирь легендарна рекордными объемами полезных ископаемых – меди, никеля и платины.

«Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки – Китай. Или алюминий – все чушками отправляем туда. А можно же делать из алюминия то, что делают из наших чушек там. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?» – отметил он.

По его словам, сейчас со всех экранов звучит информация об искусственном интеллекте и новых технологиях.

«Мы понимаем, что завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество, и наш бензин, газ, дизельное топливо уйдут на второй план.

Значит, нам нужно собрать лучших ученых, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку», – подчеркнул Шойгу.

Ранее Шойгу выразил мнение, что многие люди сейчас живут «коротко и неподробно». Он призвал оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.