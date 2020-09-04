Установлен отец ребенка родившей 13-летней школьницы в Красноярском крае

Стало известно, кто на самом деле является отцом ребенка школьницы из Железногорска Красноярского края, которая в начале года заявила, что забеременела от своего десятилетнего друга.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник, согласно результатам генетической экспертизы, отцом ребенка оказался 15-летний юноша, которого она ранее обвинила в изнасиловании.

По данным издания, ранее он признал свою вину, но позже отказался от своих показаний.

История 13-летней школьницы, забеременевшей, как она говорила, от 10-летнего мальчика, была рассказана на одном из федеральных каналов. Ребенок родился 16 августа. У многих возникали сомнения, действительно ли отцом ребенка является 10-летний друг девочки.

Сама школьница позднее заявила, что стала жертвой изнасилования, в котором обвинила 15-летнего подростка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК России («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста»). Максимальное наказание – десять лет лишения свободы.