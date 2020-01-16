В Красноярском крае семиклассница забеременела от 10-летнего приятеля

В Красноярском крае 13-летняя ученица седьмого класса забеременела от 10-летнего мальчика, пишут СМИ.

Дети обучаются в разных школах, мальчик учится в четвертом классе, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на собеседников.

«Срок беременности у девочки – семь недель (чуть меньше двух месяцев)», – добавил источник издания. По этим же данным, у обоих школьников в соцсетях статус «в гражданском браке».

Полиция начала проверку по данному факту.

Врач-педиатр Николай Скоробогатов отметил, что это – «сомнительный случай, 50 на 50».

«Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно, – подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно, – чувствую, на мальчика могли просто «показать», а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но все это, безусловно, очень легко проверяется с помощью экспертизы, что, наверняка, и будет сделано. Простой тест (опущу подробности) покажет, способен ли к репродукции мальчик. А генетическая экспертиза – кто отец ребенка. И тогда все встанет на свои места. Но, безусловно, случай нетривиальный, тревожный, ходя судить обо всем можно буде только, когда специалисты изучат все обстоятельства этого дела», – заключил он.

Ранее сообщалось, что ученица четвертого класса в Подмосковье забеременела от 46-летнего мигранта.