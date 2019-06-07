Ученица четвертого класса в Подмосковье забеременела от мигранта

В подмосковном городе Лыткарино задержан 46-летний гражданин Узбекистана, который ранее вступил в интимную связь с 11-летней девочкой.

«С июня 2018 года по январь 2019 года подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в г.о. Лыткарино неоднократно совершал изнасилование малолетней подруги своей дочери», – сказано на сайте СК по Московской области.

По данным медицинского осмотра, девочка беременна, срок беременности составляет 22 недели.

Сейчас решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Якутске гастарбайтер из Таджикистана напал на 14-летнюю девочку.