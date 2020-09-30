Зеленский уволил Фокина из контактной группы по Донбассу после «скандала»

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила пресс-служба главы государства.

«Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», – сообщается на сайте президента.

Отмечается, что для Зеленского принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины.

«Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства», – говорится в сообщении.

В свою очередь сам Фокин заявил, что предан Украине и разочарован реакцией парламентариев на его слова о Донбассе.

«Я хотел пояснить свою позицию. Искренне надеялся, что это поможет уточнить некоторые моменты, вызвавшие дискуссию из-за моих фраз, которые средства массовой информации просто вырвали из контекста. Я надеялся, что меня услышат и поймут. Но, к сожалению, этого не произошло», – цитирует Фокина издание «Вести».

По его словам, у многих народных депутатов не было желания разбираться в ситуации, они не были настроены на конструктив.

Кроме того, Фокин заявил, что «очень разочарован» отсутствием у парламентариев «элементарных норм культуры и этикета».

«Поскольку меня не слушали и вникнуть в мои ответы даже не пытались, я почувствовал, что после этого заседания снова начнут вырывать мои фразы из контекста и перекручивать их так, как будет хотеться. Только теперь проделывать это станут уже не СМИ, а сами народные депутаты. Пусть все это останется на их совести. А эта история четко показала, кто есть кто», – отметил замглавы делегации.

Он добавил, что любит Украину и украинский народ, предан стране и всегда будет отстаивать ее интересы.

«А главное – я искренне хочу мира. И я буду продолжать делать все, что от меня зависит, для того, чтобы мир в нашей стране наступил как можно скорее», – заключил Фокин.

Ранее замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что риторика о «войне между Россией и Украиной» не имеет ни одного подтверждения, а примирение сторон в Донбассе должно проходить на основе Минских соглашений.

После этого глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал «гнать» его «как минимум на пенсию».

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что слова Фокина «унижают» Украину и «расшатывают украинское общество». Кривонос призвал «изъять» Фокина из состава ТКГ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также считает, что Фокин должен покинуть состав делегации.

Напомним, Фокин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как признал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

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