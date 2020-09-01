Фокин попал в базу «Миротворца»

В базу скандального украинского сайта «Миротворец» внесен первый замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин, который заявил о необходимости выполнить Минские соглашения.

«Миротворец» объявил Фокина провокатором, который «сознательно участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни» на Украине.

Фокина обвинили в отрицании агрессии против Украины и попытке легализации ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Напомним, Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, заявил о необходимости выполнить Минские соглашения полностью.

Офис Зеленского назвал заявление Фокина по Донбассу «личной позицией».

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