Меркель не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и выступает за начало диалога властей республики с оппозицией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно – ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», – цитирует РИА «Новости» Меркель.

Также она подтвердила скорую встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которую та анонсировала накануне. Меркель отметила, что восхищается женщинами, которые выходят на улицы в знак протеста.

Дату встречи Меркель не назвала. По словам Тихановской, переговоры запланированы на следующей неделе.

Во вторник Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской – это их право, Кремль его уважает.

Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «жестокая политика» Лукашенко в отношении протестующих будет иметь последствия.

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