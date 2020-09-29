Кремль отреагировал на встречу Макрона и Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей в Вильнюсе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Тихановской, Макрон «пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах во время политического кризиса в нашей стране», а также помочь «в освобождении политзаключенных».

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