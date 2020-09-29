Германия пригрозила Лукашенко последствиями

«Жестокая политика» президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении протестующих будет иметь последствия, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Мы можем наблюдать, как права человека попирают ногами, хотя все мы привержены им. Или мы можем поддержать тех, кого притесняют, подвергают жестокому обращению и преследуют, например, мирных демонстрантов в Белоруссии», – передает слова Мааса РИА «Новости».

«Мы снова и снова призывали к общенациональному диалогу с Лукашенко при посредничестве ОБСЕ, но он отклонил все предложения и продолжает прибегать к насилию и репрессиям. И это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе», – отметил он.

Массовые протестные акции в Белоруссии начались после избрания Лукашенко президентом страны (он набрал 80,1% голосов). Глава Белоруссии заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.