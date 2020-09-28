В Германии высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Немецкие депутаты партии «Альтернатива для Германии» обратились к своему правительству с призывом высказаться против вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», – приводит RT слова из обращения.

Также депутаты неоднократно упоминают в обращении Россию и ее связи с Украиной.

По их мнению, Киев и Москва, несмотря на непрекращающееся ухудшение отношений, «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане».

«Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстегивает раскол в стране», – говорится в письме.

Члены «Альтернативы для Германии» заключили, что Брюссель и Берлин должны быть нацелены на развитие контактов с Москвой, а также на подключение Киева к общей интеграции.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

В июне 2020 года Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.