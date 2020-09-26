Раскрыто содержание последнего разговора пилота потерпевшего крушение Ан-26

За мгновения до падения Ан-26 его пилот разговаривал с управляющим пилотом, об этом заявил руководитель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

«Я точно знаю, что за 45 секунд, за минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки», – цитирует Кучера Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Ранее сообщалось, что были извлечены черные ящики упавшего в городе Чугуев в Харьковской области самолета.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщила, что в авиакатастрофе погиб сын депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина Владимир.

Между тем обломки упавшего борта решили перевезти в одну из воинских частей Харькова.

Президент страны Владимир Зеленский сообщал, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй выживший скончался утром в субботу.