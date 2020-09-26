Зеленский рассказал, как выживший в авиакатастрофе курсант пытался спасти друзей

Выживший курсант Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба Вячеслав Злочевский сразу после авиакатастрофы бросился спасать других людей, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Ночью Вячеслав пришел возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, его друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить», – написал Зеленский в Facebook.

20-летний курсант смог потушить товарища, однако тот все же скончался утром в субботу, добавил глава украинского государства.

Зеленский заявил, что Украина гордится действиями курсанта, и пожелал ему поскорее выздороветь.

Мать Злочевского ранее рассказывала, что молодому человеку удалось выжить благодаря тому, что тот якобы спрыгнул с самолета. Сейчас курсант находится в харьковском госпитале, отмечается, что угрозы для его жизни нет.

В пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись.

В качестве основных версий госбюро расследований Украины (ГБР) рассматривает неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных за полет лиц, а также ненадлежащее техобслуживание борта и подготовку к полету.