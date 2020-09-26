Названы основные версии крушения самолета под Харьковом

Госбюро расследований Украины назвало четыре версии крушения Ан-26 под Харьковом, в том числе ненадлежащее техобслуживание и подготовку к полету, сообщают СМИ.

Следствие полагает, что авария могла случиться из-за неисправности агрегатов самолета, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей ответственных за полет лиц, а также из-за ненадлежащего техобслуживания борта и подготовки к полету, передает «Корреспондент».

Для установления причин авиакатастрофы создана совместная комиссия из специалистов Киевского НИИ судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, госпредприятия обслуживания воздушного движения Украэрорух, госпредприятия Антонов, главной инспеции минобороны, следователей ГБР и прокуроров офиса генпрокурора.

В пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись, выпрыгнув из самолета. Они находятся в тяжелом состоянии.