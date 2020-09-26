Извлечены черные ящики упавшего под Харьковом Ан-26

Спасатели достали черные ящики из обломков Ан-26, упавшего в Чугуеве, сообщили в пресс-службе Харьковской областной администрации.

«Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы», – цитирует РИА «Новости» сообщение региональных властей.

Кучер пояснил, что идентификация погибших не может быть проведена в течение двух-трех недель.

«И родителям, и родственникам придется ждать. К сожалению, в рамках досудебного расследования необходимо будет устанавливать обстоятельства», – указал он.

Место крушения самолета также показали с высоты птичьего полета. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Украина 24».

В Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.