Сына бывшего брянского вице-губернатора отправили под домашний арест

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова отправлен под домашний арест после аварии, в результате которой погиб человек.

«26 сентября 2020 года Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, произошедшего на проезжей части проспекта Ленина. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 ноября», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу Брянского облсуда.

Водитель Volkswagen Touareg, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения проехал по проспекту Ленина в Брянске и столкнулся с Toyota Will, в результате чего водитель второй машины скончался.

В понедельник скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына Резунова. В связи с этим обстоятельством дело, возбужденное по факту аварии, может быть переквалифицировано.

После аварии Александр Резунов подал в отставку.