Брянский вице-губернатор подал в отставку после смертельного ДТП с участием сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельной аварии с участием его сына Максима, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Вице-губернатор Александр Резунов ушел в отставку после ДТП с участием его сына. Александр Григорьевич [Резунов] сегодня сделал заявление <...>, в котором сообщил, что это его решение. Он сам принял решение о том, чтобы уйти в отставку. Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

В заявлении Резунов заявил, что не в курсе, в каком состоянии был его сын в момент аварии, но готов оказать всю необходимую помощь, а также выразил свое сожаление.

Он добавил, что у его сына есть двое детей-инвалидов. По мнению вице-губернатора, Максим не станет пользоваться положением своего отца в этой ситуации.

«Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить», – заключил Резунов.

В понедельник скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына Резунова. В связи с этим обстоятельством дело, возбужденное по факту аварии, может быть переквалифицировано.

Авария произошла в пятницу, около полуночи, в центре Брянска. Там столкнулись три автомобиля. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg наехал на стоящую впереди Toyota WiLL, из-за чего Toyota отбросило на Mitsubishi Lancer на встречной полосе.