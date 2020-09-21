Умер пострадавший в ДТП с участием сына брянского вице-губернатора

Скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына брянского вице-губернатора Александра Резунова. В связи с этим обстоятельством дело, возбужденное по факту аварии, может быть переквалифицировано.

Водитель спровоцировавшего аварию автомобиля Volkswagen оказался от медицинского освидетельствования, передает РИА «Новости».

По некоторым данным, в момент ДТП предполагаемый виновник аварии был нетрезв.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч.2 ст.264 УК, после смерти пострадавшего рассматривается вопрос о переквалификации.

Напомним, в пятницу около полуночи в центре Брянска произошла авария с участием трех автомобилей. По данным полиции, водитель Volkswagen Touareg наехал на стоящую впереди Toyota WiLL, из-за чего Toyota отбросило на Mitsubishi Lancer на встречной полосе.

Ранее сообщалось о водителе Infiniti, врезавшемся в Mercedes и сбившем троих пешеходов в Москве.