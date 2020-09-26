Сильный пожар в Сочи на автомойке сняли на видео

В Сочи рядом с торговым центром «Моремолл» загорелась автомобильная мойка, инцидент попал на видео, ролик опубликовали в СМИ.

«Дым конкретный такой, темный», – рассказал очевидец ЧП телеканалу 360. По его словам, возгорание произошло на улице Донской.

На мойке загорелся рекламный баннер, после этого огонь перекинулся на само здание предприятия, сообщил пресс-секретарь МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

«Пожарные приехали, потушили, проблем нет», – сказал он.

Взрыва на мойке не было, а яркая огненная вспышка на видео – горение легковоспламеняющихся веществ, «просто процесс горения». При этом в пожаре пострадал один человек, он получил ожоги.

В сентябре в Краснодаре произошло возгорание мансардного многоэтажки, пожар удалось потушить. Этот инцидент также снимали на видео.