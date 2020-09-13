Опубликовано видео горящей многоэтажки в Краснодаре Пожар в многоэтажке в Краснодаре потушен 13 сентября 2020, 08:24 Текст: Елизавета Булкина

Возгорание мансардного этажа многоквартирного дома в Краснодаре полностью ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В 07.43 мск [объявлена] полная ликвидация», – передает ТАСС сообщение ведомства. В МЧС отметили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг располагался на седьмом этаже, пламя быстро распространилось на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет. Ранее было опубликовано видео горящего дома в Краснодаре.

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