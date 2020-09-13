Опубликовано видео горящей многоэтажки в Краснодаре

В Краснодаре горит восьмиэтажный дом, площадь пожара выросла до 2,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар начался на мансардном этаже около 02.15. Пожарные прибыли через шесть минут после вызова, к этому времени огнем было охвачено 800 кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что локализовать пожар пока не могут, огонь продолжает распространяться.

К борьбе с огнем привлекли 140 человек, задействовано свыше 40 единиц специальной техники.

Эвакуированы около 300 человек.