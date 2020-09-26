Борисов назвал ракетный комплекс «Авангард» обесценивающим усилия США по ПРО

Стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» обесценивает разрабатываемую США систему противоракетной обороны (ПРО), заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Борисов заявил в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 24», что когда боевой блок «меняет траекторию своего движения, невозможно спрогнозировать, когда, где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету», передает РИА «Новости».

«Поэтому («Авангард») обесценивает все те усилия, которые тратит сегодня в первую очередь Америка по созданию противоракетной обороны», – добавил вице-премьер.

Он предположил, что со временем может быть найдено «противоядие и против маневрирующих блоков, прежде всего оружия с использованием лазерной техники», но на данный момент «это в области теории, мы еще имеем хороший гандикап в этом плане», передает «Интерфакс».

Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны.

Президент Владимир Путин заявлял, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.

При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как «украла» информацию у США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему гиперзвуковое оружие России не дает покоя США.

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