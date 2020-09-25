В «русских офшорах» предложено создать условия привлекательнее, чем на Кипре

Министерство финансов предложило создать более привлекательный налоговый режим в «русских офшорах», чем тот, который сформировался на Кипре после пересмотра соглашения.

Об этом заявил замглавы ведомства, передает РИА «Новости».

В 2018 году на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае заработала российская офшорная зона – режим специального административного района (САР).

Напомним, первой страной, согласившейся повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией, стал Кипр. 8 сентября главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.

Аналогичное соглашение с Нидерландами до сих пор не подписано. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что диалог с Нидерландами проходит сложно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Россия решилась на борьбу с зарубежными офшорами.