Постпредство Германии при ОЗХО получило ноту России по ситуации с Навальным

Постпредство ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ноту России по инциденту с блогером Алексеем Навальным, согласно регламенту, оно ответил на нее в течение 10 дней, заявила на брифинге представитель правительства Германии Мартина Фиц.

«Я могу подтвердить, что германское представительство при ОЗХО вчера получило российскую ноту по инциденту с отравлением Алексея Навального. Оно ответит на эту ноту в соответствии с положением Конвенции о запрещении химического оружия, которое предусматривает для этого 10 дней», – передает ее слова ТАСС.

Она также напомнила точку зрения немецкого правительства, которое утверждает, что Москва сторона «имеет в своем распоряжении все необходимое, чтобы провести собственное расследование» инцидента.

Фиц добавила, что в Берлине не видят «вообще никакой необходимости предпринимать другие шаги, помимо уже предпринятых», по ситуации с Навальным.



Между тем, минюст ФРГ направите второй запрос российской стороны в Управление юстиции.

«Я могу вам сообщить актуальную ситуацию, а именно: второй запрос об оказании правовой помощи уже сегодня будет направлен в Управление юстиции Берлина», – сказала представитель ведомства.

Напомним, постоянное представительство России при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным. В частности, российская сторона запросила результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.