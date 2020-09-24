Россиянин отрубил сожительнице палец за неприличный жест

Житель Пензенской области отрубил палец сожительнице, которая показала ему неприличный жест, мужчина предстанет перед судом, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля, 44-летний житель поселка Грабово поругался с 49-летней сожительницей, которая выпроваживала гостей, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

В ходе конфликта она показала сожителю неприличный жест, после чего тот предупредил ее, что отрубит палец, если это повторится.

«Она не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги пальца. После совершения преступления мужчина помог ей обработать и завязать рану и лег спать. Утром потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью», – пояснили в прокуратуре.

Мужчина ранее был судим по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отрубил пальцы племяннице, повредившей его мобильный телефон.