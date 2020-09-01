Житель Бурятии отрубил ребенку пальцы из-за сломанного телефона

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отрубил пальцы племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел в понедельник во время покоса в одной из деревень республики, указывается в сообщении на сайте СК.

Утром девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Днем пошел дождь, и взрослые решили выпить. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым та стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила.

«Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Врачи смогли пришить ребенку один палец.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее в НАО мужчина ударил ребенка поленом и выбросил на мороз за потерянный телефон.