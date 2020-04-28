Мужчина ударил ребенка поленом и выбросил на мороз за потерянный телефон в НАО

В Ненецком автономном округе (НАО) 61-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство ребенка: он ударил двоюродного внука поленом, вытащил на улицу и оставил на морозе за то, что мальчик потерял телефон, сообщили в Следственном управлении СК по Архангельской области и НАО.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что инцидент произошел 8 марта «в чуме, расположенном у реки Томарка в 10 км от города Нарьян-Мара».

Обвиняемый «на почве личной неприязни» к двоюродному внуку, «который без разрешения ушел гулять и взял с собой мобильный телефон, оставленный его родителями для связи, нанес ребенку не менее одного удара деревянным поленом по голове». После мужчина вытащил ребенка из чума на улицу «и оставил при отрицательной температуре воздуха на снегу на длительное время».

Отмечается, что «благодаря своевременно оказанной пострадавшему медицинской помощи, преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца, по независящим от обвиняемого обстоятельствам». Пострадавший выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение.

В ходе допроса мужчина «признал свою вину и пояснил следователю, что родители привезли к нему в чум внука и попросили присмотреть за ним». По его словам, мальчик «без разрешения взял единственный мобильный телефон, покинул чум и ушел в тундру»; после он вернулся и сообщил, что потерял телефон.

Мужчине предъявлено обвинение округа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

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