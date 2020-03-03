Омичку осудили за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек

Омский областной суд приговорил 28-летнюю жительницу Омска к 11 годам колонии за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее гособвинитель предложила суду назначить 13 лет лишения свободы. В последнем слове женщина не признала своей вины, заявив, что дочь убил ее сожитель.

«Суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры Омской области, где добавили, что решение суда не вступило в силу.

По версии следствия, преступление произошло 9 мая 2019 года в Омске. Нетрезвая 28-летняя мать двоих детей (трехлетнего сына и двухлетней дочери), увидев, что дочь, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки. В результате дочка, сидевшая у матери на коленях, задохнулась и умерла.

В управлении СК отметили, что тело девочки из дома вынес и спрятал сожитель женщины, который вскоре, 19 мая, скончался от алкогольной интоксикации. О преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой женщины сообщила в полицию о пропаже ребенка. Тело ребенка до сих пор не найдено.

Ранее кемеровский облсуд приговорил 23-летнего жителя Кемерова в 17 годам колонии строгого режима за убийство двухлетней дочери его знакомой, которая отказалась умываться.