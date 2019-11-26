Мужчину приговорили к 17 годам за убийство отказавшейся умываться девочки

Кемеровский облсуд приговорил 23-летнего жителя Кемерова в 17 годам колонии строгого режима за убийство двухлетней дочери его знакомой, которая отказалась умываться.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года осужденный, находясь дома у 19-летней знакомой, присматривал за ее двухлетней дочерью, пока мать отсутствовала. Когда он кормил ребенка, она опрокинула на себя тарелку, затем в ванной комнате он попытался умыть девочку, но ребенок капризничал, отворачиваясь от воды. Разозлившись, он направил струю воды на лицо ребенка. Когда женщина вернулась домой, злоумышленник рассказал ей о случайной смерти дочери, а также пояснил, что их могут обвинить в умышленном убийстве девочки и предложил захоронить ее», – говорится в сообщении на сайте СК по Кемеровской области.

По данным следствия, мать поверила мужчине и, испугавшись, согласилась вынести ребенка из квартиры. Уже на следующий день они закопали девочку в лесном массиве.

«Забеспокоилась о безвестном исчезновении ребенка ее прабабушка. В ходе предварительного следствия было установлено, что на протяжении нескольких месяцев женщина интересовалась у внучки здоровьем ее дочери, а также просила ее привести к ней ребенка. Та придумывала различные предлоги, чтобы не встречаться с родственницей. В результате бабушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении двухлетней девочки», – сообщили в СК.

В итоге мать ребенка рассказала следователю, что дочь подавилась пищей и умерла, после чего они со знакомым закопали ее тело в лесном массиве. Следствием было установлено, что к смерти ребенка причастен 23-летний близкий знакомый женщины, который признался, что убил девочку и показал место, где закопал тело. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Кемеровской области застрелил из охотничьего ружья годовалую дочь за то, что она проснулась и заплакала.