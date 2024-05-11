Температура воздуха в России опустилась ниже нормы

Вильфанд: температура воздуха в России оказалась ниже нормы во всех регионах, кроме Сибири

Tекст: Денис Тельманов

«Теплая погода сейчас только на юге Западной Сибири и юге Средней Сибири, а в остальных регионах она ниже нормы. Снег лежит еще на двух третьих территории страны. Май в этом году холодный», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.



По словам метеоролога, температура близка к норме в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также на юге Красноярского и Забайкальского краев и на Алтае.

Вильфанд также сообщил, что в ближайшие дни холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана не дадут повыситься температуре в Москве.

«Со второй половины дня субботы и до вторника существенных осадков не ожидается, солнце будет проглядывать чаще и прогревать подстилающую поверхность, но адвекция холодного воздуха с Северного Ледовитого океана не позволит температуре повыситься», – сказал он.

В ночь на субботу температура повысится до плюс 3-5 градусов, будет заметная облачность и умеренный дождь. Дневная температура сохранится на уровне плюс 7-9 градусов. В ночь на воскресенье температура будет около нуля, днем также плюс 7-9 градусов.

В начале следующей недели ночные температуры будут около нуля, а дневные – на уровне плюс 10 градусов.