Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в школьные годы подрабатывал каменщиком, где заработал свои первые 20 рублей.
Своими воспоминаниями глава правительства поделился во время посещения выставки «Золотая осень-2026», передает РИА «Новости». «Самые первые – 20 рублей были, каменщиком работал после 9-го класса. На стройке», – ответил Мишустин на вопрос участника выставки.
Он уточнил, что свою первую зарплату получил на военной кафедре Московского станкоинструментального института, где совмещал работу с учебой на вечернем отделении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии.
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