Ургант пошутил над «тайной» инаугурацией Лукашенко

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала отреагировал на новость о «тайной» инаугурации Александра Лукашенко в Минске.

«На тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди, что смогли сохранить все в тайне? Вон, в истории с Тарзаном всего три человека – и никто не удержался», – пошутил ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев попытались понять, что вообще такое – тайная инаугурация.

«Это когда человек тайно становится президентом страны и на вопрос «Вы президент?», отвечает: «Ну я это не афиширую», – отметил телеведущий.

Ургант предположил, что инаугурация завершилась концертом певцов Николая Баскова, Александра Буйнова и Филиппа Киркорова.

При этом до конца верить в то, что инаугурация состоялась, Ургант пока не готов: он планирует дождаться обзора от Никиты Михалкова, который должен будет разобраться, использовалась ли компьютерная графика в ходе церемонии.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Лукашенко в ответ на обвинения в «тайной» инаугурации заявил, что церемония не являлась тайной или таинством, на мероприятие было приглашено около двух тысяч человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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