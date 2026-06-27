Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Петербурге

Tекст: Антон Антонов

Губернатор города Александр Беглов по традиции приветствовал вчерашних школьников и дал старт торжествам ударом в рынду, передает РИА «Новости».

По замыслу организаторов, площадь в этот раз стала «Городом мечтателей», где рождаются и сбываются планы на будущее. Пространство символически объединило разные поколения и регионы страны. Вечер для выпускников ведут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Концерт построен как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего пути. Он разбит на несколько тематических блоков, каждый отражает важные этапы взросления и становления личности. На сцену выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» и другие артисты.

Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В основу представления в этом году легли образы из русских сказок в современном прочтении. Под залпы фейерверков и световые инсталляции корабль повторит прошлогодний маршрут.

Бриг войдет в разведенный створ Дворцового моста и проследует вдоль Дворцовой набережной, сделав эффектный разворот в районе Зимней канавки. Затем «Россия» направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, и вернется обратно вдоль набережной.

Праздник «Алые паруса» появился в конце 1960-х годов благодаря популярности одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник прошел 27 июня 1968 года, традиция прервалась в 1979 году. Второе рождение городского выпускного состоялось в июне 2005 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с тем, что праздник «Алые паруса» проходит в ночь с 27 на 28 июня, власти Петербурга ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя с вечера 26 июня до утра 28 июня.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский предупредил о допуске на праздник только по именным пригласительным с уникальным кодом при обязательном предъявлении удостоверения личности.