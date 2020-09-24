Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении собственника ТРК «Зимняя вишня»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении собственника ТРК «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, оно будет направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре «утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского», дело с утвержденным обвинительным заключением «будет направлено в Центральный районный суд Кемерово», передает РИА «Новости».

Напомним, в июле 2019 года польский суд решил экстрадировать Вишневского в Россию. Его задержали в Польше 25 марта того же года.

Трагедия в ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Здание было демонтировано в августе 2018 года.