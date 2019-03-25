Экс-владелец «Зимней вишни» задержан в Польше

Бывший генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше, решается вопрос о его выдаче в Россию, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено – Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», – сообщила Петренко на сайте СК России.

В действиях Вишневского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК России («Дача взятки»).

По имеющимся у следствия данным, в 2016 году Вишневский покинул территорию России и, как считает СК, скрывался от следствия.

В ноябре прошлого года Вишневский был объявлен в международный розыск.