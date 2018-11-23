Фигуранта дела «Зимней вишни» объявили в международный розыск

Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-гендиректор компании-собственника ТРК Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск.

Постановление было подписано 31 октября и вступает в силу в пятницу, передает ТАСС слова адвоката Вишневского Нины Ревякиной.

В данный момент Вишневский находится в Испании. Кемеровский областной суд признал обоснованным решение первой инстанции о заочном аресте обвиняемого до 25 декабря.

По версии следствия, бывший гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» – компании-собственника ТРК «Зимняя вишня» – в период с 2013 по 2014 год дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору строительной компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Отмечается, что взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРК «Зимняя вишня».

Адвокат Вишневского в ходатайстве указала, что считает его арест незаконным и не учитывающим возраст и семейное положение. Она также обратила внимание, что у ее доверителя есть постоянное место жительства в Томске.

Несмотря на то, что в данный момент он живет в Мадриде, Вишневский, по словам защиты, выехал за границу на законных основаниях.

В суде Ревякина сказала, что у следствия нет подтверждения, что Вишневский знает о предъявленном обвинении, нет подтверждения и того, что его нахождение в Испании является попыткой скрыться.

Напомним, Вишневского заочно арестовали в начале ноября. До этого СК возбудил уголовные дела против Комковой, Комкова и Чередниченко за получение взятки в особо крупном размере. Комкову арестовали в конце марта.

Также была арестована гендиректор компани-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова.