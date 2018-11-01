Экс-глава компании-собственника «Зимней вишни» заочно арестован

По обвинению в даче взятки заочно арестовали бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», – рассказали в приемной выносившей решение судьи Инны Михайленко из Центрального районного суда Кемерово.

Сейчас, согласно данным Следственного комитета, Вишневский живет в Испании, передает ТАСС. Ранее в СК сообщали, что собираются объявить подозреваемого в международный розыск.

По статье «Дача взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 Уголовсного кодекса России) возбудили уголовное дело. Следователи считают, что Вишневский дал взятку начальнику инспекции государственного стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору строительной компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко в размере 7 млн рублей.

Взятку передали во время реконструкции «Зимней вишни» за незаконные действия и бездействие в пользу гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

Ранее СК возбудил уголовные дела против Комковой, Комкова и Чередниченко за получение взятки в особо крупном размере, а против Вишневского – за дачу этой взятки. Комкову арестовали в конце марта.

Также ранее была арестована генеральный директор компани-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова.