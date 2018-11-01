В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились эпизоды о взятках

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении четырех новых фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» по факту взяточничества. Статью о получении взятки добавили и ранее арестованной экс-начальнице инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, сообщил источник в следственных органах.

По словам источника, были возбуждены уголовные дела «дела в отношении Танзили Комковой, Эдуарда Комкова и Никиты Чередниченко по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), в отношении Вячеслава Вишневского – по ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), в отношении Виктора Ефимкина - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»)», передает ТАСС.

Информацию о возбуждении дела в отношении сына Танзили Комковой Эдуарда подтвердил его адвокат Владимир Красильников, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что подозреваемого задержали накануне в Кемерово.

Ранее сообщалось, что по делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали еще троих фигурантов.