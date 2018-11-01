По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали еще троих фигурантов

По делу о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» задержаны три новых фигуранта, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что новым фигурантам «избирается мера пресечения в Центральном суде (Кемеровской области)», передает ТАСС.

Данных о том, кем являются новые фигуранты, пока нет.

Ранее сообщалось, экс-начальника отдела МЧС по Кузбассу Григорию Терентьеву заподозрили в мошенничестве. До этого он вместе с начальником МЧС по Кемеровской области Александром Мамонтовым был задержан по обвинению в халатности в рамках уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне».

Всего по делу о пожаре в ТРК обвинение предъявлялось 10 фигурантам.