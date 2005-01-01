Главу кемеровского МЧС заподозрили в халатности и растрате

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ГУ МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово, которые подозреваются в халатности и растрате, сообщили в СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григория Терентьева и иных лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «халатность» и «растрата», – говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Кроме того, установлено, что «в период с июня 2015 по апрель 2018 года начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Мамонтов с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц совершил хищение вверенного ему имущества – денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц».

Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

Напомним, во вторник Центральный райсуд Кемерово продлил арест гендиректора компании-арендатора сгоревшего ТРК «Зимняя вишня» Надежды Судденок.