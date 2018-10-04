Экс-начальнику отдела МЧС по Кузбассу предъявят новое обвинение

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что бывшему начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы МЧС по Кемеровской области Григорию Терентьеву предъявят обвинение в мошенничестве.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Терентьев в 2017 и 2018 годах обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась (два эпизода ч. 3 ст. 159 УК РФ). С учетом этих фактов вскоре ему будет предъявлено новое обвинение», – приводит ТАСС слова Петренко.

Также стало известно, что фигурантку уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» Танзилию Комкову заподозрили в получении взятки в виде автомобиля Toyota и комплекта резины общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей за «общее покровительство и попустительство». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК.

Напомним, что Терентьев вместе с начальником МЧС по Кемеровской области Александром Мамонтовым был задержан по обвинению в халатности в рамках уголовного дела о пожаре в торговом центре Кемерово. Оба обвиняемых своей вины не признали. Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» обвинение предъявлено 10 фигурантам.